Сотрудники ОВД Кашкадарьи арестованы после смерти мужчины в отделении

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Кашкадарье заключены под стражу сотрудники органов внутренних дел, подозреваемые в превышение полномочий по отношению к 32-летнему мужчине, который скончался в отделении, информирует областная прокуратура.

"Во время оперативно-разыскных мероприятий в селе Лангар сотрудники управления координации деятельности органов внутренних дел по Чиракчинскому району задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в краже крупного рогатого скота. Задержанного доставили в отделение, где он впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении как минимум двух сотрудников управления координации деятельности органов внутренних дел по Чиракчинскому району возбуждено уголовное дело по части первой статье 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Превышение власти или должностных полномочий").

В Узбекистане четырех сотрудников УВД подозревают в незаконных задержаниях >>

Напомним, в январе прошлого года четверых сотрудников отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Андижанской области подозревали в незаконных задержаниях граждан, их заключили под стражу.

Ранее местные СМИ писали, что несколько сотрудников УВД Андижанской области были взяты под стражу после того, как около ста бизнесменов подали в местную прокуратуру жалобы на их противоправные действия.