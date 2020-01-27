Таможенники остановили распространение запрещенных лекарств

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота было изъято 934 единицы сильнодействующих лекарственных препаратов на сумму 64 млн 600 тыс. сумов.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В ходе оперативного мероприятия, проведенного в Учтепинском районе столицы, был задержан подозрительный гражданин, сообщает пресс-служба Таможенного комитета страны.

В руках у мужчины была коробка, вскрыв которую, сотрудники правоохранительной структуры обнаружили лекарственные средства, включенные в перечень сильнодействующих веществ - "Тропикамид", REGAPEN, "Анданте" и "Селофен".

В общей сложности 522 единицы препаратов на сумму 31 млн 800 тыс. сумов.

Также в ходе оперативного мероприятия был остановлен и досмотрен при участии понятых автомобиль марки Lacetti. В багажнике находились лекарственные препараты, тоже включенные в перечень сильнодействующих веществ, - "Тропикамид" и REGAPEN. Всего 412 единиц на общую сумму 32 млн 800 тыс. сумов.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота было изъято 934 единицы сильнодействующих лекарственных препаратов на сумму 64 млн 600 тыс. сумов.

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В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.