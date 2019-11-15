Президент поручил искоренить коррупцию на рынке лекарств

На совещании рассмотрели также состояние полноты снабжения учреждений здравоохранения доступными и качественными препаратами.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное анализу проводимой работы по развитию фармацевтической отрасли и обеспечению населения лекарственными средствами, а также обсуждению приоритетных задач на перспективу, сообщает пресс-служба президента.

В результате за последние два года создано 41 новое фармацевтическое предприятие, их общее количество достигло 191. В нынешнем году объем производства в отрасли увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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На территории 8 свободных экономических зон фармацевтической направленности введено в строй 18 новых мощностей общей стоимостью 84 миллиона долларов, ими налажено производство лекарств 600 наименований и более 50 видов изделий медицинского назначения.

Однако этих мощностей недостаточно, как и недостаточно широк ассортимент отечественной фармпродукции. В связи с этим внутренняя потребность не обеспечивается в полной мере, нехватку приходится обеспечивать за счет импорта, отмечалось на совещании.

Мирзиёев уделил особое внимание этим аспектам и определил приоритетные задачи по обеспечению населения и учреждений здравоохранения доступными и качественными препаратами, медицинскими изделиями и техникой.

Отмечалось наличие достаточных возможностей для того, чтобы локализовать до 2025 года не менее 50 процентов внутреннего потребления, довести ассортимент отечественной продукции с нынешних 2,5 тысяч до 4 тысяч наименований.

Агентству по развитию фармацевтической отрасли, Министерству инвестиций и внешней торговли поручено сформировать перечень новых осваиваемых видов продукции, разработать перспективные проекты совместно с крупными фармацевтическими предприятиями Индии, России, Украины, Китая, Венгрии, Болгарии и Словакии.

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Указано на необходимость расширить в ближайшие пять лет номенклатуру оригинальных лекарственных средств отечественного производства минимум до 100, организовать с этой целью современный технопарк в Кибрайском районе совместно с предприятиями и научно-исследовательскими институтами, а также филиал престижного британского вуза. Отдельное внимание уделено подготовке современных кадров, повышению квалификации специалистов сферы за рубежом.

На предприятиях отрасли внедряется стандарт качества GMP, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.

На совещании рассмотрено также состояние полноты снабжения учреждений здравоохранения доступными и качественными препаратами. Определено, что для обеспечения прозрачности этого процесса закупка лекарств для государственных медицинских учреждений, их хранение и доставка будут осуществляться по новому порядку.

Так, транспарентная процедура приобретений будет обеспечиваться посредством проведения Министерством здравоохранения тендеров по централизованным закупкам.

Победители тендеров будут оказывать услуги по централизованному закупу, хранению и доставке лекарственных средств в государственные медучреждения.

Даны поручения по искоренению коррупции на рынке лекарственных средств, развитию здоровой конкуренции в сфере, бесперебойному снабжению социальных аптек качественными и доступными медикаментами.

Президентом Шавкатом Мирзиёевым поручено разработать пятилетнюю концепцию по развитию фармацевтической отрасли.