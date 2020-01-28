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Мошенник и глава агентства занятости Human осужден на 10 лет

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik Узбекистан
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В итоге обвиняемый мужчина должен выплатить компенсацию более 1080 пострадавшим в размере 2,2 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил руководителя частного агентства занятости Human Шохнура Файзуллаева к десяти годам тюремного заключения в колонии общего режима и выплате свыше 21 млрд сумов компенсации 1080 потерпевшим, информирует ГУВД.

"Ранее в УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента с коллективным заявлением обратилось 52 человека, которые заключили договоры с ООО "Агентство занятости Human", имеющим соответствующую лицензию, выданную в ноябре 2018 года Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Согласно договору, в обязательства фирмы входило трудоустройство обратившихся в странах Европы", - говорится в сообщении.

В итоге каждым из заявителей за данную "услугу" на расчетный счет Human была произведена оплата в размере от 18 до 35 миллионов сумов. Таким образом на расчетный счет компании поступило 1 670 500 000 сумов. Однако ни один из заявителей так и не трудоустроен за рубежом. Деньги потерпевшим возвращены не были.

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Доследственные действия проводились совместно УКД ОВД и прокуратурой Яккасарайского района.

Теги:
мошенничество, мошенник, Суд, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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