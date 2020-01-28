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Грудной ребенок на руках

Молодая девушка пыталась продать свою дочь в Андижане

© CC0 / Unsplash / Wes Hicks
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200128/13318411/Molodaya-devushka-pytalas-prodat-svoyu-doch-v-Andizhane.html

Двадцатилетнюю маму задержали при продаже и передаче свидетельства о рождении своей восьмимесячной дочери.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Андижане задержана молодая женщина при попытке продать своего ребенка за пять тысяч долларов, информирует Генпрокуратура Узбекистана.

"Двадцатилетняя гражданка Узбекистана была задержана при продаже и передаче свидетельства о рождении своей восьмимесячной дочери за 5 тысяч долларов потенциальному покупателю", - говорится в сообщении.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Торговля несовершеннолетними", что предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до 12 лет.

В Карши женщина пыталась продать младенца за тысячу долларов >>

Напомним, в июне сотрудники полиции задержали в Ташкенте молодую пару при попытке продать своего девятимесячного ребенка за 9 тысяч долларов. В том же месяце в Карши была задержана женщина, которая продавала десятидневного младенца за тысячу долларов.

Теги:
мать, женщина, ребенок, Происшествие, дети, продажа детей, Андижан, Узбекистан, Узбекистан



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