Молодая девушка пыталась продать свою дочь в Андижане

Двадцатилетнюю маму задержали при продаже и передаче свидетельства о рождении своей восьмимесячной дочери.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Андижане задержана молодая женщина при попытке продать своего ребенка за пять тысяч долларов, информирует Генпрокуратура Узбекистана.

"Двадцатилетняя гражданка Узбекистана была задержана при продаже и передаче свидетельства о рождении своей восьмимесячной дочери за 5 тысяч долларов потенциальному покупателю", - говорится в сообщении.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Торговля несовершеннолетними", что предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до 12 лет.

В Карши женщина пыталась продать младенца за тысячу долларов >>

Напомним, в июне сотрудники полиции задержали в Ташкенте молодую пару при попытке продать своего девятимесячного ребенка за 9 тысяч долларов. В том же месяце в Карши была задержана женщина, которая продавала десятидневного младенца за тысячу долларов.