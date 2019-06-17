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Грудной ребенок на руках

В Карши женщина пыталась продать младенца за тысячу долларов

CC0 / Unsplash / Wes Hicks
Происшествия
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Сообщения о подобных происшествиях в Узбекистане появляются в сводках с пугающей частотой.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Карши 15 июня задержали женщину, которая собиралась продать десятидневного младенца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. 

По данным ведомства, 24-летняя А.Н. находилась в сговоре с 28-летним Ф.М. Малыша оценили в тысячу долларов.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, идет следствие.

Сообщения о подобных происшествиях в Узбекистане появляются в сводках с пугающей частотой. В начале июня в Касанском районе Кашкадарьинской области задержали женщину, которая пыталась продать своего новорожденного сына. Двадцатитрехлетняя М.З. оценила своего ребенка, рожденного 13 мая, в пять миллионов сумов. 

Воспитанники детского дома
© Sputnik / Константин Чалабов
Слезами младенца, или Письмо маме, которая меня продала
В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Шахрисабза при написании расписки о добровольной передаче ребенка гражданке Ж.Р. Малышу на тот момент не было и двух недель. Узбекистанка собиралась получить за него десять миллионов сумов.

В конце мая была задержана жительница Навоийской области, которая собиралась продать своего шестилетнего сына за 15 миллионов сумов.

На преступления, связанные с продажей детей, решаются и сотрудники роддомов. Один из последний случаев был зафиксирован в Ташкентской области в начале апреля. Врач сказала пациентке, что ее ребенок умер, а сама продала его за 100 долларов. В отношении медика возбудили уголовное дело.

Теги:
Карши, Узбекистан, уголовное дело, продажа детей, ребенок



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