В Карши женщина пыталась продать младенца за тысячу долларов

Сообщения о подобных происшествиях в Узбекистане появляются в сводках с пугающей частотой.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Карши 15 июня задержали женщину, которая собиралась продать десятидневного младенца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

По данным ведомства, 24-летняя А.Н. находилась в сговоре с 28-летним Ф.М. Малыша оценили в тысячу долларов.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, идет следствие.

Сообщения о подобных происшествиях в Узбекистане появляются в сводках с пугающей частотой. В начале июня в Касанском районе Кашкадарьинской области задержали женщину, которая пыталась продать своего новорожденного сына. Двадцатитрехлетняя М.З. оценила своего ребенка, рожденного 13 мая, в пять миллионов сумов.

В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Шахрисабза при написании расписки о добровольной передаче ребенка гражданке Ж.Р. Малышу на тот момент не было и двух недель. Узбекистанка собиралась получить за него десять миллионов сумов.

В конце мая была задержана жительница Навоийской области, которая собиралась продать своего шестилетнего сына за 15 миллионов сумов.

На преступления, связанные с продажей детей, решаются и сотрудники роддомов. Один из последний случаев был зафиксирован в Ташкентской области в начале апреля. Врач сказала пациентке, что ее ребенок умер, а сама продала его за 100 долларов. В отношении медика возбудили уголовное дело.