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Золотоносный рудник

Рабочие шахты НГМК похитили почти 10 кг золотой руды

© Sputnik / Владимир Пирогов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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С 13 по 17 июня 2019 года 16 рабочих шахты незаконно добывали золотосодержащую руду по окончании смены. Общая стоимость краденного превысила 400 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Каттакурганский районный суд по уголовным делам огласил приговор группе расхитителей золота.

Следствием установлено, что в июне 2019 года, рабочий шахты "Коракутон", относящейся к Навоийскому горно-металлургичскому комбинату, с целью похищения золотосодержащей руды, вступил в преступный сговор с другими рабочими шахты. Распределив роли, с 13 по 17 июня 2019 года незаконно добывали золотосодержащую руду по окончании смены. Они раскладывали руду в мешки, а в конце последней смены спрятали их у входа в шахту.

Далее мешки были погружены на автомобиль и вывезены с территории комбината. Общий вес украденного - 9930 кг, в том числе, 1176,96 гр золота и 1210,52 гр серебра на общую сумму 438.039.729 сумов.

Следующей ночью двое преступников были задержаны сотрудниками ОВД в Пахтачинском районе при попытке перевозки 5540 кг руды.

Территория завода по производству сжиженного природного газа
© Sputnik / Сергей Красноухов
Обнаружены хищения природного и сжиженного газа более чем на 5 млрд сумов

По данному факту Следственным отделом при УВД Самаркандской области было возбуждено уголовное дело, каждому причастному к преступлению было предъявлено обвинение по п. "а,в" ч.4, ст.169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (кража, совершенная в особо крупном размере, организованной группой или в ее интересах).

18 декабря 2019 года суд по уголовным делам Каттакурганского района огласил приговор и признал всех виновными по соответствующим статьями и в зависимости от роли в совершенном преступлении назначил соответствующие наказание в виде лишения свободы в отношении каждого виновного - от 8 до 9 лет.

Теги:
МВД Узбекистана, Узбекистан, НГМК, шахта, добыча золота, рабочий



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