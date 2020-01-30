Ремонт в убыток: рабочий обчистил квартиру заказчика в Ташкенте

Мошенник похитил телевизор, цена которого составляет более одного миллиона сумов, и водонагреватель стоимостью 10 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В Ташкенте мужчина, делающий ремонт у местного жителя, похитил дорогие вещи и убежал, сообщает ГУВД.

"21 января в 08.00 в Мирзо-Улугбекском районе 26-летний наемный рабочий Элдор К., делая ремонт в доме у 32-летнего Мурода Т., похитил телевизор, цена которого составляет более одного миллиона сумов, и водонагреватель стоимостью 10 миллионов сумов", - говорится в информации.

Украв вещи, преступник скрылся, однако теперь в отношении Элдора возбуждено уголовное дело по статье 169 ("Кража") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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