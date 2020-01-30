Всего было затуплено острие более 350 ножей, находившихся в открытом доступе и обращении на рынках и у торговых центров.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В Узбекистане продолжаются мероприятия по предупреждению тяжких преступлений с применением колющих предметов. Так, сотрудники отдела координации деятельности органов внутренних дел (ОКД ОВД) Андижана выехали на рынки и к торговым центрам, сообщает УВД Андижанской области.

УВД Андижанской области "Ножевая полиция": в Андижане затупили острие ножей на рынках

"Сотрудники ОВД, несущие службу на территории рынка "Жахон буюм бозори", провели разъяснительную работу по предотвращению преступлений, которые могут быть совершены острыми колющими предметами на рынке и в торговых центрах. Было затуплено острие более 350 ножей, находившихся в открытом доступе и обращении", - говорится в сообщении.

УВД Андижанской области "Ножевая полиция": в Андижане затупили острие ножей на рынках

Такая же процедура была проведена с ножами на территории рынка "Эски шахар дехкон бозори" в Андижане.

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Напомним, в январе, всего за один день, сотрудники ГУВД Ташкента изъяли у местных жителей 39 ножей. По выявленным фактам были составлены административные протоколы.