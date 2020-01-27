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Мужчина показывает ножи

Рекорд Ташкента: за один день у прохожих было изъято 39 ножей

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200127/13311477/Rekord-Tashkenta-za-odin-den-u-prokhozhikh-bylo-izyato-39-nozhey.html

Профилактические мероприятия с целью предупреждения фактов ношения колюще-режущих предметов и нанесения телесных повреждений с их помощью все еще продолжаются.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Всего за один день сотрудники ГУВД Ташкента изъяли у местных жителей 39 ножей, сообщается на официальном сайте.

"В результате за один день текущего года, 24 января, при проверке лиц, не подчинившихся законным требованиям стражей правопорядка и отказавшихся предъявить документы, было обнаружено и изъято в общей сложности 39 ножей", - говорится в публикации.

Так, 24 января, примерно в 23.30 возле рынка "Куйлюк" в Бектемирском районе для проверки документов был остановлен мужчина, чье поведение вызывало подозрение. Согласно данным ГУВД, на вопрос "Все ли у него в порядке?", человек ответил грубо и попытался поскорее уйти от сотрудников правоохранительных органов, а на просьбу предъявить документы, удостоверяющие личность, он ответил категорическим отказом.

Рекорд Ташкента: за один день у прохожих было изъято 39 ножей
ГУВД Ташкента
Рекорд Ташкента: за один день у прохожих было изъято 39 ножей

Для установления личности его попросили пройти в ближайший отдел внутренних дел. Мужчина попытался скрыться. В ходе проверки у жителя Зангиатинского района столичной области, 24-летнего Х. И., в кармане верхней одежды был обнаружен нож. Цель, с которой носил нож, мужчина вразумительно объяснить не мог.

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В тот же день в Сергелийском районе, примерно в 02.10, сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки документов 33-летнего К. Б., который также довольно агрессивно повел себя, когда правоохранители попросили его предъявить документы. В ходе личного досмотра у мужчины изъят нож. Для выяснения обстоятельств он был доставлен в ОВД №3 УКД ОВД Сергелийского района. 

Около 10.50 рядом с кафе "Хадра Миллий таомлар" в Шайхантахурском районе внимание сотрудников ГУВД привлекло подозрительное поведение мужчины. В ходе проверки установлено, что уроженец Андижанской области, 40-летний Б. К., прятал в кармане брюк нож.

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По выявленным фактам были составлены административные протоколы.

Напоминаем, что проводимые в Ташкенте профилактические мероприятия с целью предупреждения фактов ношения колюще-режущих предметов и нанесения телесных повреждений с их помощью продолжаются.

Теги:
Происшествие, ГУВД Ташкента, город, нож, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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