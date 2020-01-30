Кровавый спорт: под Ташкентом задержали организатора собачьих боев

Сейчас решается вопрос о привлечении хозяев питбулей к дополнительной ответственности за жестокое обращение с животными.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Жителя Ташкентской области задержали за организацию собачьих боев, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Двадцатидевятилетний Р. А. обустроил вольер для драки между животными в недостроенном доме, расположенном в поселке Назарбек Зангиатинского района.

"Там он организовал собачий бой, в котором приняли участие 26-летний Д. К., поставивший на кон две тысячи долларов, и сам организатор — со ставкой 2,5 тысячи долларов и 500 тысяч сумов. "Бойцами" выступили принадлежащие им питбули. В качестве судьи был приглашен 49-летний А. Х.", — сообщили в ведомстве.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД Узбекистана и Отдела уголовного розыска ОВД Зангиатинского района, у А. Х. в процессуальном порядке в качестве вещдоков было изъято 4,5 тысячи долларов и электронные весы, на которых взвешивали собак.

Следственный отдел при ОВД Зангиатинского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 278 ("Организация и проведение азартных и других основанных на риске игр").

Р. А. предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Собаки временно содержатся в ОВД, за ними ухаживают сотрудники.

"Рассматривается вопрос об дальнейшем размещении питбулей и привлечении их хозяев к дополнительной ответственности за жестокое обращение с животными", — отмечается в публикации.