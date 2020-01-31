В Ургенче мошенница нажилась на доверии знакомого

Злоумышленница пообещала знакомому, что поможет ему купить два автомобиля по акции. Мужчина доверился ей и лишился нескольких тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Ургенче возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в обмане знакомого на шесть тысяч долларов, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, в конце мая прошлого года 34-летняя Н. Д., встретившись около автосалона "Хоразм-Автосавдо" со своим знакомым, 41-летним Ж. М., сказала ему, что объявлены скидки на автомобили узбекского производства. Женщина заверила пострадавшего, что поможет ему приобрести машины по акции в конце декабря.

После этого злоумышленница взяла у Ж. М. в общей сложности шесть тысяч долларов на покупку двух автомобилей. Свое обещание она не выполнила, деньги истратила на свои нужды.

Следственный отдел при УКД ОВД Ургенча возбудил дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Узбекистана. Идет предварительное следствие.