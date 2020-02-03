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Машина скорой помощи

В Ташкенте инспектор ППС спас упавшую в канал женщину

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200203/13376255/V-Tashkente-inspektor-PPS-spas-upavshuyu-v-kanal-zhenschinu.html

Жизнь и здоровье спасенной вне опасности, однако сейчас с ней работает психиатр. Выясняются причины и обстоятельства того, как она оказалась в воде.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Сотрудник патрульно-постовой службы ГУВД столицы днем 30 января спас женщину, которая упала в канал "Бузсув" в Учтепинском районе.

Водный канал
CA-News
Сотрудник прокуратуры бросился в канал за тонущей девушкой и спас ей жизнь
По данным пресс-службы ведомства, инспектор А. Турсунов был направлен на место происшествия после сообщения, поступившего в дежурную часть.

Увидев в канале женщину, он тут же бросился в воду и вытащил ее. 

Как отметили в ГУВД, жизнь и здоровье спасенной вне опасности, однако сейчас с ней работает психиатр. Выясняются причины инцидента.

Напомним, в июне 27-летний Максим Ан спас девушку, которая по неосторожности упала в канал "Кичкирик" в Алмазорском районе столицы. ГУВД поблагодарило молодого человека за смелость. 

Теги:
женщина, спасение, ГУВД Ташкента, Ташкент



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