В Ташкенте инспектор ППС спас упавшую в канал женщину

Жизнь и здоровье спасенной вне опасности, однако сейчас с ней работает психиатр. Выясняются причины и обстоятельства того, как она оказалась в воде.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Сотрудник патрульно-постовой службы ГУВД столицы днем 30 января спас женщину, которая упала в канал "Бузсув" в Учтепинском районе.

По данным пресс-службы ведомства, инспектор А. Турсунов был направлен на место происшествия после сообщения, поступившего в дежурную часть.

Увидев в канале женщину, он тут же бросился в воду и вытащил ее.

Как отметили в ГУВД, жизнь и здоровье спасенной вне опасности, однако сейчас с ней работает психиатр. Выясняются причины инцидента.

Напомним, в июне 27-летний Максим Ан спас девушку, которая по неосторожности упала в канал "Кичкирик" в Алмазорском районе столицы. ГУВД поблагодарило молодого человека за смелость.