Доверчивый водитель лишился мобильного телефона в Ташкенте

Мошенник попросил у водителя мобильный телефон, вполне убедительно объяснив, что должен позвонить из дома, и пообещал сразу после этого вернуться и отдать телефон. Однако ни через десять минут, ни через час так и не вернулся.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В Ташкенте мужчина обманным путем украл у водителя мобильный телефон, сообщает ГУВД столицы.

"33-летний Дониёрбек К. в качестве пассажира сел в автомобиль марки "Спарк", которым управлял 26-летний Мурат К. Доехав до места назначения, Дониёрбек попросил у водителя мобильный телефон, вполне убедительно объяснив, что должен позвонить из дома, и пообещал сразу после этого вернуться и отдать телефон. Однако ни через десять минут, ни через час Дониёрбек так и не вернулся", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168.

ГУВД обращается к гостям и жителям Ташкента быть бдительными и не давать свои личные вещи незнакомым людям.

Ремонт в убыток: рабочий обчистил квартиру заказчика в Ташкенте >>

Напомним, недавно в Ташкенте мужчина, делающий ремонт у местного жителя, похитил дорогие вещи и убежал.

Он похитил телевизор, цена которого составляет более одного миллиона сумов, и водонагреватель стоимостью 10 миллионов сумов.