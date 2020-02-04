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Смартфон, архивное фото

Доверчивый водитель лишился мобильного телефона в Ташкенте

© sputnik Стас Этвеш
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200204/13384536/Doverchivyy-voditel-lishilsya-mobilnogo-telefona-v-Tashkente.html

Мошенник попросил у водителя мобильный телефон, вполне убедительно объяснив, что должен позвонить из дома, и пообещал сразу после этого вернуться и отдать телефон. Однако ни через десять минут, ни через час так и не вернулся.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В Ташкенте мужчина обманным путем украл у водителя мобильный телефон, сообщает ГУВД столицы.

"33-летний Дониёрбек К. в качестве пассажира сел в автомобиль марки "Спарк", которым управлял 26-летний Мурат К. Доехав до места назначения, Дониёрбек попросил у водителя мобильный телефон, вполне убедительно объяснив, что должен позвонить из дома, и пообещал сразу после этого вернуться и отдать телефон. Однако ни через десять минут, ни через час Дониёрбек так и не вернулся", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168.

ГУВД обращается к гостям и жителям Ташкента быть бдительными и не давать свои личные вещи незнакомым людям.

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Напомним, недавно в Ташкенте мужчина, делающий ремонт у местного жителя, похитил дорогие вещи и убежал.

Он похитил телевизор, цена которого составляет более одного миллиона сумов, и водонагреватель стоимостью 10 миллионов сумов.

Теги:
Происшествие, мобильный телефон, воры, вор, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, мошенничество, мошенник



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