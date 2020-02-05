В Байсунском районе сгорела часть торгового комплекса

В результате возгорания 51 торговая точка и пункт обслуживания в торговом центре серьезно повреждены.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Сегодня в 3 часа ночи вспыхнул торговый комплекс площадью 1 857 кв. м в махалле "Тузбозор" Байсунского района Сурхандарьинской области, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Первая пожарная бригада прибыла в 3.07. В результате оперативных мероприятий огонь был локализован в 3.37 и ликвидирован в 3.55.

В результате 51 торговая точка и пункт обслуживания в торговом центре серьезно повреждены.

Пострадавших нет. Причина выясняется. Районная прокуратура расследует инцидент.