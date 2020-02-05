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Пожар

В Байсунском районе сгорела часть торгового комплекса

© Sputnik / Владимир Федоренко
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200205/13393292/V-Baysunskom-rayone-sgorela-chast-torgovogo-kompleksa.html

В результате возгорания 51 торговая точка и пункт обслуживания в торговом центре серьезно повреждены. 

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Сегодня в 3 часа ночи вспыхнул торговый комплекс площадью 1 857 кв. м в махалле "Тузбозор" Байсунского района Сурхандарьинской области, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

Первая пожарная бригада прибыла в 3.07. В результате оперативных мероприятий огонь был локализован в 3.37 и ликвидирован в 3.55. 

В результате 51 торговая точка и пункт обслуживания в торговом центре серьезно повреждены. 

Пострадавших нет. Причина выясняется. Районная прокуратура расследует инцидент.

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, торговый центр, Сурхандарьинская область, пожарные, тушение пожара, пожар



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