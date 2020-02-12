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Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся несколько раз и упал на обочину

Следственный департамент при МВД
Происшествия
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15411
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200212/13454230/Smertelnoe-DTP-avtomobil-perevernulsya-neskolko-raz-i-upal-na-obochinu.html

Пассажиры автомобиля от сильнейших травм скончались на месте. Водитель и еще один пассажир выжили и в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Бухарской области автомобиль марки Nexia-2 попал в жуткую аварию. Двое пассажиров погибли на месте, третий и водитель госпитализированы, сообщили в Следственном департаменте при Министерстве внутренних дел.

На месте столкновения двух автомобилей в Навоийской области
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
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ДТП произошло ранним утром 10 февраля на 401-м километре автодороги А-380 "Хорезм-Бухара" на территории района Ромитан. Водитель потерял управление, и машину вынесло на обочину, где она перевернулась несколько раз.

Пассажиры автомобиля от сильнейших травм скончались на месте. Водитель и еще один пассажир выжили и в тяжелом состоянии доставлены в больницу. 

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших человеческие жертвы") Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.

Теги:
МВД, погибшие, Бухара, ДТП



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