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Грузовой поезд

В Андижане девушку-подростка сбил поезд

amc
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200213/13460459/V-Andizhane-devushku-podrostka-sbil-poezd.html

Сейчас несовершеннолетняя находится в крайне тяжелом состоянии. Следственные органы проводят расследование по факту происшествия.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Андижанской области поезд сбил девушку, но она выжила, информирует "Узбекистон темир йуллари".

"В Избасканском районе Андижанской области грузовой поезд сбил девушку 2003 года рождения, она находится в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел 11 февраля в 9.57 на перегоне Пайтуг - Куйганяр. Поезд следовал сообщением "Андижан - Коканд".

Следственные органы проводят расследование по факту происшествия.

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Также в "Узбекистон темир йуллари" напомнили, что железной дорога является местом с повышенной опасностью и попросили соблюдать правила безопасности тех, кто находится на путях.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, гибель, смерть, Поезд, Андижан



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