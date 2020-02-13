В Андижане девушку-подростка сбил поезд

Сейчас несовершеннолетняя находится в крайне тяжелом состоянии. Следственные органы проводят расследование по факту происшествия.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Андижанской области поезд сбил девушку, но она выжила, информирует "Узбекистон темир йуллари".

"В Избасканском районе Андижанской области грузовой поезд сбил девушку 2003 года рождения, она находится в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел 11 февраля в 9.57 на перегоне Пайтуг - Куйганяр. Поезд следовал сообщением "Андижан - Коканд".

Следственные органы проводят расследование по факту происшествия.

В Узбекистане мужчина и женщина погибли под колесами поездов >>

Также в "Узбекистон темир йуллари" напомнили, что железной дорога является местом с повышенной опасностью и попросили соблюдать правила безопасности тех, кто находится на путях.