Хулиганов с нестандартными видами оружия задержали в Коканде

Выяснилось, что в ту ночь пострадавшие повздорили со знакомыми в одном из кафе Коканда. У участников конфликта оказался при себе не зарегистрированный в установленном порядке огнестрельный обрез "ИЖ-18".

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. Все началось в ночь с 5 на 6 февраля 2020 года, сообщает УВД Ферганской области. Вскоре после полуночи в ОВД города Коканда поступил сигнал из медицинского учреждения, куда обратились трое молодых людей с ранениями от дробовых патронов.

Выяснилось, что в ту ночь пострадавшие повздорили со знакомыми в одном из кафе Коканда. У участников конфликта оказался при себе не зарегистрированный в установленном порядке огнестрельный обрез "ИЖ-18". Этим оружием и были сделаны выстрелы.

УВД Ферганской области Оружие, изъятое у задержанных в Коканде хулиганов

По данному факту прокуратурой города возбуждено уголовное дело по соответствующим пунктам 2 части статьи 97 (покушение на умышленное убийство) и статьи 277 (хулиганство), в ходе следствия в отношении 30 лиц избрана мера пресечения в виде "заключения под стражу".

А накануне на территории Коканда, в ходе специального мероприятия "Рассвет", проведенного сотрудниками УВД, СГБ и прокуратуры, были установлены еще 25 лиц, имеющих отношение к уголовному делу. В отношении их был применен "административный арест".

УВД Ферганской области Холодное оружие изъятое у преступников

В настоящее время ведутся работы на факту причастности данных лиц в совершенному и другим преступлениям.