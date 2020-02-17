Семья из шести человек заживо сгорела в Сырдарьинской области

Повреждены спальня и прихожая в квартире, где ночью спала целая семья. Никто не выжил. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Сегодня, в ночь на 17 февраля, в квартире многоэтажного дома в Сырдарьинской области вспыхнул пожар, который унес жизни шестерых человек, информирует МЧС Узбекистана.

"В 2.40 в городе Сардоба Сырдарьинской области в квартире произошел пожар. Огнем были повреждены прихожая и спальная комната на площади 40 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 03.00 и ликвидирован в 03.45, однако люди все равно погибли: Б. З., 1972 г. р., (хозяин дома); Н. Х., 1976 г. р., (супруга); О. Ш., 1996 г. р., (дочь); О. Д., 2006 г. р., (дочь); О. А., 2010 г. р., (сын); Н. Н., 2018 г. р., (внук).

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Сейчас на место происшествия привлечены сотрудники МЧС, МВД, прокуратуры и других служб. Ведется предварительное расследование.