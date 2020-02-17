Очередное происшествие на Amirsoy: погиб человек

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. На популярном горнолыжном курорте Amirsoy в Бостанлыкском районе Ташкентской области вчера, 16 февраля, скончался человек, информирует Daryo со ссылкой на МВД республики.

"Мужчина 1986 года рождения умер от серьезных проблем со здоровьем. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало заболевание сердца", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января на том же курорте погиб молодой лыжник.

Спустя полчаса после того, как мужчина был объявлен пропавшим, он был обнаружен одним из членов спасательной службы за пределами горнолыжной трассы без признаков жизни.

Молодой лыжник погиб на курорте Amirsoy в Ташкентской области >>

Горнолыжный курорт Amirsoy открылся 21 декабря.