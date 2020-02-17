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Горный курорт Amirsoy

Очередное происшествие на Amirsoy: погиб человек

OOO Amirsoy
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200217/13481547/Ocherednoe-proisshestvie-na-Amirsoy-pogib-chelovek.html

По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 34-летнего мужчины стало заболевание сердца.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. На популярном горнолыжном курорте Amirsoy в Бостанлыкском районе Ташкентской области вчера, 16 февраля, скончался человек, информирует Daryo со ссылкой на МВД республики.

"Мужчина 1986 года рождения умер от серьезных проблем со здоровьем. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало заболевание сердца", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января на том же курорте погиб молодой лыжник. 

Спустя полчаса после того, как мужчина был объявлен пропавшим, он был обнаружен одним из членов спасательной службы за пределами горнолыжной трассы без признаков жизни.

Молодой лыжник погиб на курорте Amirsoy в Ташкентской области >>

Горнолыжный курорт Amirsoy открылся 21 декабря.

Теги:
смерть, погибшие, погиб, Ташкентская область, Узбекистан, Узбекистан, горнолыжный курорт, курорт



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