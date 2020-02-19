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Заправщик возвращает заправочный пистолет в слот

В Гулистане на заправке произошел взрыв - фото

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200219/13495315/V-Gulistane-na-zapravke-proizoshel-vzryv-foto.html

Он был настолько сильным, что отлетевшие детали автобуса задели стоявших неподалеку грузовик MAN и фургон УАЗ-3962.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Гулистане на одной из заправок произошел взрыв, информирует ГУБДД МВД Узбекистана.

"18 февраля в 21.50 на заправочной станции метана ООО "Метан Ривож Савдо" произошел взрыв. Во время заправки взорвался газовый баллон на автобусе "ПАЗ" под управлением жителя Булунгурского района М. Н.", - говорится в сообщении

Взрыв был настолько сильным, что отлетевшие детали автобуса задели стоявших неподалеку грузовик MAN и фургон УАЗ-3962.

В МВД рассказали, что привело к мощному взрыву на заправке в Джизаке >>

О пострадавших и жертвах не сообщается. Ведется расследование.

В Гулистане на заправке произошел взрыв - фото
ГУБДД МВД
В Гулистане на заправке произошел взрыв - фото
Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Гулистан, автобус, автозаправка, заправка, Взрыв, взрыв



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