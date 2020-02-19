В Гулистане на заправке произошел взрыв - фото

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Гулистане на одной из заправок произошел взрыв, информирует ГУБДД МВД Узбекистана.
"18 февраля в 21.50 на заправочной станции метана ООО "Метан Ривож Савдо" произошел взрыв. Во время заправки взорвался газовый баллон на автобусе "ПАЗ" под управлением жителя Булунгурского района М. Н.", - говорится в сообщении
Взрыв был настолько сильным, что отлетевшие детали автобуса задели стоявших неподалеку грузовик MAN и фургон УАЗ-3962.
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О пострадавших и жертвах не сообщается. Ведется расследование.