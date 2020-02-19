В Кашкадарьинской области рабочих завалило грунтом

Одного из жителей, 1987 года рождения спасатели сразу вытащили, однако второй гражданин, 1984 года рождения погиб на месте.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Двух братьев в Кашкадарьинской области засыпало грунтом при копании ямы для туалета, сообщает МЧС Узбекистана.

"В Гузарском районе Кашкадарьинской области при строительстве уборной двоих местных жителей засыпало грунтом. Трагический инцидент произошел вследствие несоблюдения техники безопасности", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые вызволили одного из жителей, 1987 года рождения, однако второй гражданин, 1984 года рождения погиб.

На данный момент идет предварительное расследование.

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Напомним, в январе в Рязани гражданин Узбекистана погиб от упавшей деревянной балки.

В ходе погрузки он поскользнулся и выпал из автомобиля на землю. В это время на него свалилась одна из балок. От полученных травм головы мужчина скончался на месте происшествия.