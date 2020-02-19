11:47 19 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
В Кашкадарьинской области рабочих завалило грунтом

В Кашкадарьинской области рабочих завалило грунтом

МЧС Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
42 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200219/13496549/V-Kashkadarinskoy-oblasti-rabochikh-zavalilo-gruntom.html

Одного из жителей, 1987 года рождения спасатели сразу вытащили, однако второй гражданин, 1984 года рождения погиб на месте.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Двух братьев в Кашкадарьинской области засыпало грунтом при копании ямы для туалета, сообщает МЧС Узбекистана.

"В Гузарском районе Кашкадарьинской области при строительстве уборной двоих местных жителей засыпало грунтом. Трагический инцидент произошел вследствие несоблюдения техники безопасности", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые вызволили одного из жителей, 1987 года рождения, однако второй гражданин, 1984 года рождения погиб.

На данный момент идет предварительное расследование.

В Рязани погиб строитель из Узбекистана >>

Напомним, в январе в Рязани гражданин Узбекистана погиб от упавшей деревянной балки.

В ходе погрузки он поскользнулся и выпал из автомобиля на землю. В это время на него свалилась одна из балок. От полученных травм головы мужчина скончался на месте происшествия.

Теги:
рабочий, строители, погибшие, погиб, Кашкадарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вратарь Легенд России реагирует на сильнейший удар соперников
Историческая игра: чем запомнился "Матч легенд", прошедший в Ташкенте
Казахстанские музыканты установили рекорд
Музыканты из Казахстана установили рекорд, сыграв 75 произведений без пауз
Связь и Интернет в Узбекистане — тенденции и планы
Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться