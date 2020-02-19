В Ташкенте была пресечена деятельность более 20 членов и сторонников террористической группы. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Ташкенте задержаны более 20 участников террористической группы, сообщает ГУВД столицы.

По последним данным, преступники попали под влияние гражданина Узбекистана А. Шодибекова, 1996 года рождения, который сейчас находится в Сирии в составе террористической группы.

"Задержанные оказывали ему финансовую помощь и планировали присоединиться к террористической группе", - говорится в информации.

На данный момент арестован 21 человек по подозрению в обучении террористической деятельности.

Проведены обыски по 18 адресам, где были найдены доказательства преступной деятельности.

Организация "Тавҳид ва жиҳод катибаси" внесена в список международных террористических организаций Решением Высшего суда Республики Узбекистан от 26.09.2016 года.

РФ и Узбекистан выявили 13 ячеек террористических организаций >>

Напомним, Россия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан в 2019 году выявили и пресекли деятельность 13 ячеек террористических организаций, 138 боевиков были задержаны.

В интервью Sputnik Узбекистан, директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов заявил, что ситуация в Сирии вынудила остаточную часть боевиков активизировать свои зарубежные филиалы, выехать в транзитные государства, укрыться в третьих странах.