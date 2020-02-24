Нападавший на прохожих в Ташкенте парень помещен в психиатрическую клинику

В социальных сетях молодая женщина обратилась за помощью после того, как ее ударил мужчина, когда она гуляла с маленьким ребенком на улице. Правоохранители разыскали нападавшего и определили его на лечение в психиатрическую больницу.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Правоохранительные органы Мирзо-Улугбекского района Ташкента задержали молодого человека, который неадекватно вел себя по отношению к окружающим, в том числе, ударил молодую женщину, гулявшую с младенцем.

В пресс-службе столичного ГУВД сообщили, что информация о нападавшем распространилась в социальных сетях несколько дней назад. За помощью обратилась жительница города под ником "Екатерина Старинкова", которая сообщила, что 13 февраля молодой человек ударил ее кулаком в плечо без всякой причины, когда она гуляла с маленьким ребенком.

ГУВД г. Ташкента Информационное сообщение о происшествии в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента

В ходе проведенной проверки была установлена личность молодого человека, который неадекватно себя вел по отношению к прохожим. Им оказался 34-летний гражданин Ф. А. который неоднократно отличался агрессивным поведением. В частности, он был замечен в ночное время, когда залезал на оставленные без присмотра автомобили, а также без всякой причины пинал двери машин и вел себя неадекватно.

В результате было принято решение принудительно поместить молодого человека на лечение в городскую клиническую психиатрическую больницу.

С автором поста встретились участковый района и инспектор по делам женщин и уполномоченный по профилактике правонарушений, которые сообщили женщине о принятых по отношению к правонарушителю мерах.

Обновив свой пост жительница Ташкента не без тревоги заметила, что несмотря на оперативно принятые меры, нет гарантии, что через несколько месяцев после лечения молодой человек снова не выйдет на улицу и не будет вести себя подобным образом.