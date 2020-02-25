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Архивное фото водителя дальнобойщика на автомобильной трассе

Банда, державшая в страхе дальнобойщиков на границе, задержана

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200225/13535923/Banda-derzhavshaya-v-strakhe-dalnoboyschikov-na-granitse-zaderzhana.html

Оперативники знали о предположительном существовании преступной группы, но не могли предпринять никаких действий, поскольку не было достаточно доказательств преступной и не были установлены все участники преступной банды.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. На казахско-узбекской границе задержаны тринадцать человек, которые в составе ОПГ "Сарыагашские" терроризировали дальнобойщиков, передает Sputnik Казахстан.

По сообщению сотрудников управления криминальной полиции и департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области, беззаконие происходило на протяжении продолжительного периода времени на пограничном пункте пропуска "Капланбек".

"На протяжении длительного времени преступники требовали от водителей грузоперевозок СНГ деньги в сумме от 15000 до 50000 тенге за проезд через пост. В случае отказа злоумышленники угрожали, а также избивали потерпевших, разбивали лобовые стекла и прокалывали шины от грузовых автомашин", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Оперативники знали о предположительном существовании преступной группы, но не могли предпринять никаких действий, поскольку не было достаточно доказательств преступной и не были установлены все участники преступной банды. Как только были получены необходимые данные, преступников задержали.

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Спецоперацию провели ранним утром по месту жительства подозреваемых. В результате арестованы тринадцать активных участников ОПГ, проживающих в Туркестанской области.

В настоящее время в отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса Казахстана – "Вымогательство". Задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Теги:
водители, Вымогательство, пограничники, госграница, Узбекистан, Казахстан, задержание преступников



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