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Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России

В Саратове задержали подростков, планировавших нападение на людей

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200226/13542599/V-Saratove-zaderzhali-podrostkov-planirovavshikh-napadenie-na-lyudey.html

Убить около 40 человек подростки планировали из мести. ФСБ удалось остановить злоумышленников и допросить их, выяснив детали несостоявшейся атаки.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. ЧП в Саратове. Там задержаны двое подростков, которые планировали теракты в учебном заведении. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

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Уточняется, что несовершеннолетние — граждане РФ 2005 года рождения, состояли в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья.

"Установлено, что при нападении, помимо огнестрельного оружия, злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети интернет", — добавляется в сообщении.

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору.

Подростки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
ФСБ РФ
ФСБ РФ задержала подростков, планировавших нападение на школу

А неделю назад сотрудники ФСБ задержали подростков, которые готовили теракты в двух образовательных учреждениях Керчи (Крым).

В подготовке терактов подозреваются два молодых человека: 15-летний Данил Аниченко и 17-летний Артем Шенгелия. У них обнаружили самодельные бомбы с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Бомбы они хранили у себя дома.

Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ РФ в ходе задержания подростков по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
ФСБ РФ
ФСБ РФ задержала подростков, планировавших нападение на школу

Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных.

 

Теги:
ЧП, ФСБ, Саратов, подросток, атака



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