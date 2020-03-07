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Сканер в зоне таможенного контроля международного

Крупную сумму фальшивых денег задержали в аэропорту

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200307/13618821/Krupnuyu-summu-falshivykh-deneg-zaderzhali-v-aeroportu.html

В сумке таможенники обнаружили одеяло, в которое были завернуты куски картона, а внутри оказалась спрятана наличная иностранная валюта в размере $60 тысяч. Причем номер серии на всех купюрах был одинаковым.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Ташкентском международном аэропорту таможенники обратили внимание на беспокойное поведение пассажира, прибывшего в Узбекистан из Стамбула. Об этом информирует ГТК страны.

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При помощи сканирующего устройства сотрудники ведомства произвели досмотр багажа и увидели на мониторе предметы, которые невозможно было просветить сканером.

В сумке таможенники обнаружили одеяло, в которое были завернуты куски картона, а внутри оказалась спрятана наличная иностранная валюта в размере $60 тысяч. Причем номер серии на всех купюрах был одинаковым.

Выяснилось, что деньги, которые пытались ввести на территорию Узбекистана, фальшивые.

Купюры изъяты, возбуждено уголовное дело.

Теги:
фальшивые деньги, Государственный таможенный комитет, таможенники



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