Крупную сумму фальшивых денег задержали в аэропорту

В сумке таможенники обнаружили одеяло, в которое были завернуты куски картона, а внутри оказалась спрятана наличная иностранная валюта в размере $60 тысяч. Причем номер серии на всех купюрах был одинаковым.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Ташкентском международном аэропорту таможенники обратили внимание на беспокойное поведение пассажира, прибывшего в Узбекистан из Стамбула. Об этом информирует ГТК страны.

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При помощи сканирующего устройства сотрудники ведомства произвели досмотр багажа и увидели на мониторе предметы, которые невозможно было просветить сканером.

В сумке таможенники обнаружили одеяло, в которое были завернуты куски картона, а внутри оказалась спрятана наличная иностранная валюта в размере $60 тысяч. Причем номер серии на всех купюрах был одинаковым.

Выяснилось, что деньги, которые пытались ввести на территорию Узбекистана, фальшивые.

Купюры изъяты, возбуждено уголовное дело.