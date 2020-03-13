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Женщины в метро

В Ташкенте раскрыли "массажный" салон с "ночными бабочками"

© CC0 / pixabay
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200313/13660734/V-Tashkente-raskryli-massazhnyy-salon-s-nochnymi-babochkami.html

В салоне красоты, помимо услуг косметологии и обычного массажа, посетителям-мужчинам оказывались и услуги интимного характера.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. В Ташкенте раскрыли деятельность "массажных" салонов с "ночными бабочками", информирует ГУВД.

"11 марта сотрудниками ГУВД была получена информация о том, что на одном из сайтов девушка по имени Севара под предлогом массажа предоставляет интимные услуги за определенную плату. В ходе принятых мер была установлена и задержана эта девушка", - говорится в сообщении.

Задержанная подтвердила, что действительно выложила объявление на сайте с указанием номера телефона. В отношении нее оформлены соответствующие документы согласно статье 190 ("Занятие проституцией").

Такие же меры были приняты и в отношении второй девушки, которая тоже выложила объявление на сайте.

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Также известно: на территории Чиланзарского района было установлено, что в салоне красоты, помимо услуг косметологии и обычного массажа, посетителям-мужчинам оказываются и услуги интимного характера.

В ходе принятых мер девушка, работающая массажисткой, была задержана с поличным при получении 100 тысяч сумов за оказание услуг интимного характера на территории массажного салона.

Составленные по данному факту материалы переданы для рассмотрения в УКД ОВД Чиланзарского района.

Теги:
проституция, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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