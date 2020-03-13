В Ташкенте раскрыли "массажный" салон с "ночными бабочками"

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. В Ташкенте раскрыли деятельность "массажных" салонов с "ночными бабочками", информирует ГУВД.
"11 марта сотрудниками ГУВД была получена информация о том, что на одном из сайтов девушка по имени Севара под предлогом массажа предоставляет интимные услуги за определенную плату. В ходе принятых мер была установлена и задержана эта девушка", - говорится в сообщении.
Задержанная подтвердила, что действительно выложила объявление на сайте с указанием номера телефона. В отношении нее оформлены соответствующие документы согласно статье 190 ("Занятие проституцией").
Такие же меры были приняты и в отношении второй девушки, которая тоже выложила объявление на сайте.
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Также известно: на территории Чиланзарского района было установлено, что в салоне красоты, помимо услуг косметологии и обычного массажа, посетителям-мужчинам оказываются и услуги интимного характера.
В ходе принятых мер девушка, работающая массажисткой, была задержана с поличным при получении 100 тысяч сумов за оказание услуг интимного характера на территории массажного салона.
Составленные по данному факту материалы переданы для рассмотрения в УКД ОВД Чиланзарского района.