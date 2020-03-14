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МЧС озвучило число пострадавших от взрыва в Учтепинском районе — есть жертвы

Пресс-служба хокимията Учтепинского района Ташкента
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200314/13672129/MChS-ozvuchilo-chislo-postradavshikh-ot-vzryva-v-Uchtepinskom-rayone--est-zhertvy.html

Сегодня утром в здании столичного автосервиса произошел взрыв кислородного или газового баллона, в результате чего обвалилась часть крыши здания.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. МЧС обнародовало предварительные данные о пострадавших в результате взрыва на территории автосервиса в Учтепинском районе столицы.

По данным спасателей, один человек погиб на месте ЧП, еще один скончался в больнице.

Четверо других пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

МЧС проводит поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Напомним, взрыв, в результате которого обрушилась часть здания автосервиса, произошел в 10.40 утра по адресу: улица Фозилтепа, дом 34.

Пресс-служба хокимията Учтепинского района Ташкента
В Учтепинском районе произошло обрушение части здания автосервиса

Среди возможных причин ЧП — нарушение правил безопасности работ с использованием кислородного или газового баллона.

Теги:
погибшие, взрыв, Ташкент, МЧС



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