МЧС озвучило число пострадавших от взрыва в Учтепинском районе — есть жертвы

Сегодня утром в здании столичного автосервиса произошел взрыв кислородного или газового баллона, в результате чего обвалилась часть крыши здания.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. МЧС обнародовало предварительные данные о пострадавших в результате взрыва на территории автосервиса в Учтепинском районе столицы.

По данным спасателей, один человек погиб на месте ЧП, еще один скончался в больнице.

Четверо других пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

МЧС проводит поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Напомним, взрыв, в результате которого обрушилась часть здания автосервиса, произошел в 10.40 утра по адресу: улица Фозилтепа, дом 34.

Пресс-служба хокимията Учтепинского района Ташкента В Учтепинском районе произошло обрушение части здания автосервиса

Среди возможных причин ЧП — нарушение правил безопасности работ с использованием кислородного или газового баллона.