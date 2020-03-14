МЧС озвучило число пострадавших от взрыва в Учтепинском районе — есть жертвы

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. МЧС обнародовало предварительные данные о пострадавших в результате взрыва на территории автосервиса в Учтепинском районе столицы.
По данным спасателей, один человек погиб на месте ЧП, еще один скончался в больнице.
Четверо других пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
МЧС проводит поисково-спасательные работы на месте происшествия.
Напомним, взрыв, в результате которого обрушилась часть здания автосервиса, произошел в 10.40 утра по адресу: улица Фозилтепа, дом 34.
Среди возможных причин ЧП — нарушение правил безопасности работ с использованием кислородного или газового баллона.