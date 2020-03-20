ФСБ задержала спонсоров ИГ* в трех регионах России

Спецоперация была проведена совместно с Росфинмониторингом в Крыму, Коми и Ростовской области.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли в трех регионах страны деятельность законспирированной ячейки террористической группировки "Исламское государство"*, в которой собрали для боевиков порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Спецоперация прошла во взаимодействии с Росфинмониторингом в Крыму, Коми и Ростовской области.

"По указанию эмиссаров МТО [международной террористической организации] задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка два миллиона рублей", — говорится в публикации.

В квартирах и домовладениях подозреваемых были проведены обыски. Изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, а также документальные материалы, подтверждающие их противоправные деяния.

Ранее в Санкт-Петербурге по подозрению в переводе денег для террористов был задержан 24-летний гражданин Таджикистана.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в РФ террористическая организация.