В Санкт-Петербурге задержали мигранта из ЦА, финансировавшего террористов

Причиной для подозрений стал перевод денежных средств в размере 22 тысяч рублей члену международной террористической организации "Джебхат-Ан-Нусра"*, который является родственником задержанного.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Санкт-Петербурге задержали мигранта из Центральной Азии по подозрению в финансировании террористической организации.

Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину схватили прямо в его съемной квартире, где он проживал вместе с еще тремя соотечественниками. Задержание проводили сотрудники ФСБ и полиции при содействии спецназа Росгвардии.

Правоохранители задержали 24-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в переводе денег для террористов.

По данным следствия, в 2018 году молодой человек перевел 22 тысячи рублей на счет своего брата, который является членом международной террористической организации "Джебхат-Ан-Нусра"*. Террорист находится в розыске.

Переведенные деньги пошли на нужды террористической организации, которая в России и ряде других стран запрещена.

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При обыске у задержанного изъяли два мобильных телефона и семь карт трех российских банков, оформленных на одно и то же лицо.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.

* - запрещённая в России и других странах террористическая организация