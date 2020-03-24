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В Бухарской области парень шантажировал девушку интимными фото

© Foto : pixabay.com
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200324/13747355/V-Bukharskoy-oblasti-paren-shantazhiroval-devushku-intimnymi-foto.html

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о вымогательстве. Идет предварительное следствие.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Бухаре возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, который шантажировал девушку интимными фотографиями. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

Семнадцатилетний Т. Р. и 20-летняя Б. П. (имена изменены. — Прим. ред.) состояли в отношениях с ноября 2019-го по февраль 2020 года. В этот период парень загрузил в свой мобильный телефон интимные снимки потерпевшей и затем начал угрожать, что опубликует их в Интернете.

За нераспространение фотографий он потребовал у Б. П. вознаграждение. Девушка отдала ему около 2,9 тысячи долларов и несколько ювелирных украшений.

В отношении несовершеннолетнего Т. Р. возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Он привлечен в качестве подозреваемого и задержан. Идет предварительное следствие.

За последнее время это уже второй подобный случай. Ранее в пресс-службе столичного ГУВД сообщили о задержании 25-летнего шантажиста, который вымогал у девушки 800 долларов.

Теги:
Бухарская область, Бухара, отношения, фотография, уголовное дело, Вымогательство



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