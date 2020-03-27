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Два человека погибли в ДТП в Сурхандарьинской области

Два человека погибли в ДТП в Сурхандарьинской области

ГУБДД МВД
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200327/13784191/Dva-cheloveka-pogibli-v-DTP-v-Surkhandarinskoy-oblasti.html

Водитель Lacetti Х. Б. выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Matiz. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. В Сурхандарьинской области в ДТП погибли два человека, один пострадал, информирует ГУБДД МВД Узбекистана.

"Инцидент произошел 26 марта в 14.00 на участке автодороги 4Р-99, проходящем через махаллю "Айритом". Водитель Lacetti Х. Б. выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Matiz под управлением М. Б.", - говорится в сообщении.

Два человека погибли в ДТП в Сурхандарьинской области
ГУБДД МВД
Два человека погибли в ДТП в Сурхандарьинской области

В результате ДТП водитель Lacetti погиб на месте. Пассажир Matiz скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Еще один пассажир Matiz был госпитализирован.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Сурхандарьинская область, авария, ДТП



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