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В двухэтажном жилом доме в Каттакургане произошел взрыв из-за утечки газа.

Взрыв газа в жилом доме Самаркандской области - трое погибших

Пресс-служба МЧС
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200412/13907729/Vzryv-gaza-v-zhilom-dome-Samarkandskoy-oblasti---troe-pogibshikh.html

В Самаркандской области из-за вспышки газа обрушилась часть жилого дома: трое человек погибли, четверо ранены.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня рано утром в одном из жилых домов в Каттакургане произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщает МЧС республики.

В результате вспышки произошло частичное обрушение здания. Три человека погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Предварительная версия ЧС - утечка газа в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома. На месте происшествия работают спасатели УЧС Самарканда и представители других структур.

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Напомним, в конце прошлого года произошел взрыв газа в одном из многоэтажных домов в Андижане. 

"В результате возгорания самодельного газового насоса произошел пожар, от чего были повреждены четыре квартиры", — сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По предварительной информации, пострадали восемь человек. Погибших не было.




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