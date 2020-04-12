Взрыв газа в жилом доме Самаркандской области - трое погибших

В Самаркандской области из-за вспышки газа обрушилась часть жилого дома: трое человек погибли, четверо ранены.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня рано утром в одном из жилых домов в Каттакургане произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщает МЧС республики.

В результате вспышки произошло частичное обрушение здания. Три человека погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Предварительная версия ЧС - утечка газа в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома. На месте происшествия работают спасатели УЧС Самарканда и представители других структур.

Напомним, в конце прошлого года произошел взрыв газа в одном из многоэтажных домов в Андижане.

"В результате возгорания самодельного газового насоса произошел пожар, от чего были повреждены четыре квартиры", — сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По предварительной информации, пострадали восемь человек. Погибших не было.