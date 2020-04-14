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ДТП с участием машины скорой помощи в Ташкенте

ДТП в безлюдном городе: "скорая" столкнулась с легковым авто

Министерство здравоохранения Узбекистана
Происшествия
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33001
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200414/13924315/DTP-v-bezlyudnom-gorode-skoraya-stolknulas-s-legkovym-avto.html

На трассе в Алмазарском районе Ташкента столкнулись карета "скорой помощи" и автомобиль марки Epica. Пять человек с травмами доставлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Несмотря на то, что столичные улицы практически пустуют, в ГУВД продолжают сообщать об авариях, происходящих на дорогах.

ДТП произошло в Алмазарском районе Ташкента. На трассе столкнулись карета "скорой помощи" и автомобиль марки Epica. В результате происшествия оба водителя, пассажир легкового автомобиля и два пассажира "скорой помощи" были доставлены в больницу с травмами.

Два человека погибли в ДТП в Сурхандарьинской области
ГУБДД МВД
Два человека погибли в ДТП в Сурхандарьинской области

В сообщении ГУВД говорится, что водитель "неотложки" с включенными спецсигналами проехал на красный свет. на перекрестке он столкнулся с автомобилем марки Epica, двигающемся перпендикулярно.

Неделю назад в Кашкадарьинской области автомобиль марки Nexia попал в жуткую аварию, в результате которой на месте погибли двое пассажиров.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, Происшествие, ДТП



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