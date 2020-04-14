ДТП в безлюдном городе: "скорая" столкнулась с легковым авто

На трассе в Алмазарском районе Ташкента столкнулись карета "скорой помощи" и автомобиль марки Epica. Пять человек с травмами доставлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Несмотря на то, что столичные улицы практически пустуют, в ГУВД продолжают сообщать об авариях, происходящих на дорогах.

ДТП произошло в Алмазарском районе Ташкента. На трассе столкнулись карета "скорой помощи" и автомобиль марки Epica. В результате происшествия оба водителя, пассажир легкового автомобиля и два пассажира "скорой помощи" были доставлены в больницу с травмами.

В сообщении ГУВД говорится, что водитель "неотложки" с включенными спецсигналами проехал на красный свет. на перекрестке он столкнулся с автомобилем марки Epica, двигающемся перпендикулярно.

Неделю назад в Кашкадарьинской области автомобиль марки Nexia попал в жуткую аварию, в результате которой на месте погибли двое пассажиров.