В Кашкадарье водитель легковушки погиб, выехав на встречку

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека".

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП в Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Авария произошла вечером 20 апреля на 121 километре автодороги А-380. Тридцатидвухлетний Ш. С. направлялся на машине марки Chevrolet Spark в сторону Мубаракского района, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, за рулем которого сидел 41-летний Д. Х.

Следственный департамент при МВД Узбекистана ДТП в Кашкадарьинской области 20 апреля 2020 года

Водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Следственный департамент при МВД Узбекистана ДТП в Кашкадарьинской области 20 апреля 2020 года

Следственный отдел при ОВД Мубаракского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека"). Идет предварительное следствие.

В воскресенье жуткое ДТП произошло в Джизакской области, жертвой стала четырехлетняя девочка. Малышку сбила машина, когда она переходила дорогу. Пострадавшую экстренно доставили в районную больницу, однако спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело.