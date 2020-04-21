18:20 21 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Знак аварийной остановки

В Кашкадарье водитель легковушки погиб, выехав на встречку

Pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
29 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200421/13970537/V-Kashkadare-voditel-legkovushki-pogib-vyekhav-na-vstrechku.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека".

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП в Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Авария произошла вечером 20 апреля на 121 километре автодороги А-380. Тридцатидвухлетний Ш. С. направлялся на машине марки Chevrolet Spark в сторону Мубаракского района, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, за рулем которого сидел 41-летний Д. Х.

ДТП в Кашкадарьинской области 20 апреля 2020 года
Следственный департамент при МВД Узбекистана
ДТП в Кашкадарьинской области 20 апреля 2020 года

Водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

ДТП в Кашкадарьинской области 20 апреля 2020 года
Следственный департамент при МВД Узбекистана
ДТП в Кашкадарьинской области 20 апреля 2020 года

Следственный отдел при ОВД Мубаракского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека"). Идет предварительное следствие.

В воскресенье жуткое ДТП произошло в Джизакской области, жертвой стала четырехлетняя девочка. Малышку сбила машина, когда она переходила дорогу. Пострадавшую экстренно доставили в районную больницу, однако спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Теги:
уголовное дело, гибель, Узбекистан, Кашкадарьинская область, ДТП, авария



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Министры здравоохранения G20 признали слабость отрасли в борьбе с COVID-19
G20: пандемия выявила системные проблемы в медицине — видео
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться