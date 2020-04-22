Автобус врезался в столб: трое пострадали

В результате столкновения водитель и два пассажира получили телесные повреждения разной степени тяжести и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В ГУВД Ташкента проинформировали об обстоятельствах дорожного происшествия с участием автобуса. Известно, что вчера ранним утром в Юнусабадском районе водитель автобуса марки "Исузу", потеряв управление, съехал с дороги и врезался в столб.

В результате столкновения водитель и два пассажира получили телесные повреждения разной степени тяжести и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

Причина ДТП устанавливается.

Несмотря на ограничения по передвижению транспортных средств на дорогах Ташкента, сообщения о ДТП продолжают поступать. Смертельная авария случилась под Ташкентом: водитель скрылся с места происшествия.

Это произошло 17 апреля поздно вечером. Водитель автомобиля, номер и марку которого не сразу удалось установить, ехал из Чиназского района в сторону Ташкента.

На 818-м километре автодороги М-39, пролегающей по территории Зангиатинского района, он сбил пешехода и скрылся с места ДТП.