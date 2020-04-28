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Сильный ветер в Бухаре: пострадали семь человек

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200428/14014497/Silnyy-veter-v-Bukhare-postradali-sem-chelovek.html

Были повреждены объекты социальной сферы, жилые дома. Упавшие деревья нанесли ущерб автомобилям.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Семь человек пострадали в результате сильного ветра в Бухарской области, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

"Семь человек получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Скорость ветра в ряде районов области достигала 15−25 м/с (54−90 км/ч). Были повреждены объекты социальной сферы, жилые дома. Упавшие деревья нанесли ущерб автомобилям.

В Бухарской области сильный ураган повалил деревья — кадры МЧС >>

Напомним, вчера вечером в Бухарской области начался настоящий ураган. Устранять последствия стихии сразу же выехали спасатели МЧС, которые продолжали работать в экстремальных условиях.

МЧС со ссылкой на Узгидромет предупреждает о вероятности сильного ветра в Ташкенте и Ташкентской области. Граждан призывают быть осторожными и не оставлять автомобили под деревьями, зданиями и разными сооружениями.

Теги:
Происшествие, погода, ураган, ветер, Ташкентская область, Ташкент, Ташкент, Бухарская область, Бухара, Узбекистан, Узбекистан



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