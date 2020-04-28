Во время урагана в Бухаре погиб один человек, еще 30 получили ранения

27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье дул сильный ветер со скоростью 9-40 м/сек (32-144), пришедший с территории соседнего Туркменистана.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Во время урагана в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье погиб один человек, 30 получили серьезные ранения, пять госпитализированы, один в тяжелом состоянии, сообщает МЧС республики.

"27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье дул сильный ветер со скоростью 9-40 м/сек (32-144), пришедший с территории соседнего Туркменистана", - говорится в сообщении.

Самые сильные последствия природная стихия оставила в Бухарской области, где поврежден ряд объектов социального предназначения. К сожалению, не обошлось без жертвы и пострадавших.

Один человек погиб, 30 получили ранения различной степени тяжести, 26 была оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

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Пять человек госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

В ликвидации последствий стихии были задействованы свыше 700 человек личного состава и 127 единиц спецтехники. Работа велась совместно с другими службами ГСЧС. Небольшие разрушения сильный ветер нанес и в соседних с Бухарой регионах.

По предварительным данным там обошлось без жертв и пострадавших.