15:16 28 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:

Во время урагана в Бухаре погиб один человек, еще 30 получили ранения

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
991 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200428/14014916/Vo-vremya-uragana-v-Bukhare-pogib-odin-chelovek-esche-30-poluchili-raneniya.html

27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля  в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье дул сильный ветер со скоростью 9-40 м/сек (32-144), пришедший с территории соседнего Туркменистана.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Во время урагана в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье погиб один человек, 30 получили серьезные ранения, пять госпитализированы, один в тяжелом состоянии, сообщает МЧС республики.

"27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля  в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье дул сильный ветер со скоростью 9-40 м/сек (32-144), пришедший с территории соседнего Туркменистана", - говорится в сообщении.

Самые сильные последствия  природная стихия оставила в Бухарской области, где поврежден ряд объектов социального предназначения. К сожалению, не обошлось без жертвы и пострадавших.

Один человек погиб, 30 получили ранения различной степени тяжести, 26 была оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

Почти 140 тысяч домов остались без газа в результате урагана в Узбекистане >>

Пять человек госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

В ликвидации последствий стихии были задействованы  свыше 700 человек личного состава и 127 единиц спецтехники. Работа велась совместно с другими службами ГСЧС. Небольшие разрушения сильный ветер нанес и в соседних с Бухарой регионах.

По предварительным данным там обошлось без жертв и пострадавших.

Теги:
Бухарская область, Кашкадарьинская область, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, Навоийская область, Навои, ветер, ураган, Узбекистан, Узбекистан, Бухара



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Рисунок с изображением легендарного летчика Алексея Маресьева появился на фасаде дома №32 на Нижней Красносельской улице в Москве.
Граффити Победы: летчик Маресьев, маршал Жуков и фильм "Офицеры"
США предсказали новую Великую депрессию из-за коронавируса
Спасет только чудо: США предсказали новую Великую депрессию из-за COVID-19
Меню в карантинной зоне под Ташкентом
Карантин с аппетитом: чем кормят в санитарной зоне под Ташкентом — меню

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться