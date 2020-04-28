Почти 140 тысяч домов остались без газа в результате урагана в Узбекистане

В результате стихии обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Газоснабжение нарушено почти в 140 тысячах домов в трех областях Узбекистана в результате урагана, прошедшего минувшей ночью, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаминот" в Telegram-канале.

"Свыше 138 тысяч домов в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях временно отключены от газоснабжения", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате стихии обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.

Пресс-служба АО "Региональные электрические сети" также сообщает, что в результате сильного ветра в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях произошли аварийные отключения на электрических подстанциях и воздушных линиях электропередачи.

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На данный момент ведутся работы по возобновлению электроснабжения.

Напомним, вчера вечером семь человек пострадали в результате сильного ветра в Бухарской области. Скорость ветра в ряде районов области достигала 15−25 м/с (54−90 км/ч). Были повреждены объекты социальной сферы, жилые дома. Упавшие деревья нанесли ущерб автомобилям.

Сегодня сильный ветер ожидается в Ташкенте и области.