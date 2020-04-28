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Газовая компрессорная станция

Почти 140 тысяч домов остались без газа в результате урагана в Узбекистане

© Sputnik / Alexander Mazurkevich
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14014865/Pochti-140-tysyach-domov-ostalis-bez-gaza-v-rezultate-uragana-v-Uzbekistane.html

В результате стихии обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Газоснабжение нарушено почти в 140 тысячах домов в трех областях Узбекистана в результате урагана, прошедшего минувшей ночью, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаминот" в Telegram-канале.

"Свыше 138 тысяч домов в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях временно отключены от газоснабжения", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате стихии обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.

Пресс-служба АО "Региональные электрические сети" также сообщает, что в результате сильного ветра в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях произошли аварийные отключения на электрических подстанциях и воздушных линиях электропередачи.

В Ташкенте ожидается сильный ветер - предупреждение МЧС >>

На данный момент ведутся работы по возобновлению электроснабжения.

Напомним, вчера вечером семь человек пострадали в результате сильного ветра в Бухарской области. Скорость ветра в ряде районов области достигала 15−25 м/с (54−90 км/ч). Были повреждены объекты социальной сферы, жилые дома. Упавшие деревья нанесли ущерб автомобилям.

Сегодня сильный ветер ожидается в Ташкенте и области.

Теги:
погода, ветер, ураган, электричество, Газ, газ, Кашкадарьинская область, Ташкент, Ташкент, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, Навоийская область, Навои, Бухарская область, Бухара, Узбекистан, Узбекистан



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