Дебош во время карантина: в Фергане мужчину арестовали на 15 суток

Карантин дается жителям республики нелегко. Однако некоторые граждане, будучи в состоянии алкогольного опьянения, откровенно пренебрегают установленными правилами, которые помогут стране быстрее пережить пандемию.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Ферганской области суд арестовал на 15 суток буйного гражданина, нарушившего правила карантина.

Инцидент произошел 20 апреля в Кувасае. Местный житель, ранее судимый за хулиганство, устроил настоящий дебош на улице: мужчина разрезал ленту вокруг зоны карантина и выкрикивал нецензурные слова в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, нарушитель находился без медицинской маски, которую обязаны носить все граждане республики в период пандемии.

По данным следствиям, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дебошира задержали. Однако так просто даваться он не собирался. Мужчина начал оказывать сопротивление инспектору ГУВД и кричал, что идет домой к своей любимой девушке. Выполнять требованиям по поддержанию общественного порядка он отказался.

Согласно решению Кувасайского административного суда, мужчина был арестован на 15 суток за нарушение карантинных правил.

Кроме того, нарушитель должен будет заплатить крупный штраф в размере 501 750 сумов.