В Москве полиция устроила погоню со стрельбой за таксистом-мигрантом

Задержать лихача удалось только после применения оружия. Суд постановил арестовать мужчину на пять суток.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Москве со стрельбой задержали водителя такси, устроившего гонки с полицией. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Что произошло?

По словам инспекторов, они пытались остановить для проверки документов машину такси марки Hyundai Solaris, однако водитель авто повел себя крайне странно. За рулем находился 26-летний выходец из стран ближнего зарубежья. Помимо водителя в машине находился пассажир — также мигрант.

Водитель легковушки проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться. Началась погоня.

Инспекторы отметили, что в попытке уйти из поля зрения полицейских, мужчина намеренно нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других автомобилистов.

Остановить лихача удалось лишь после того, как сотрудники ГИББ применили табельное оружие. Одна из пуль попала четко в колесо машины. Нарушителю ничего не оставалось, кроме как остановиться.

В отношении водителя иномарки составили десяток протоколов об административных правонарушениях, в том числе он (как и его пассажир) обвиняется в нарушении требований, установленных во время действия режима повышенной готовности на территории столицы.

Мужчину арестовали на пять суток. Автомобиль был изъят и эвакуирован на штрафстоянку.