Из-за угрозы наводнения эвакуировали население поселка в Сырдарьинской области

Никто из местных жителей в результате затопления не пострадал. В эти часы специалисты оценивают масштаб нанесенного ущерба.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Сегодня ранним утром дамба на Сардобинском водохранилище дала течь, часть населения была эвакуирована силами МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

"1 мая в 5.55 утра произошла утечка в дамбе водохранилища. В результате вода попала в поселок Кургантепа в Сардобинском районе", – говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Никто из местных жителей в результате затопления не пострадал. В эти часы специалисты оценивают масштаб нанесенного ущерба. Эвакуация населения из близлежащих к водохранилищу районов продолжается в связи с угрозой наводнения. Сельчан перевозят в махаллю "Бирлик", которая находится на безопасном расстоянии от водохранилища.

Ситуация находится под контролем спасателей.