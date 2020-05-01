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Милиция

Из-за угрозы наводнения эвакуировали население поселка в Сырдарьинской области

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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272701
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200501/14038794/Iz-za-ugrozy-navodneniya-evakuirovali-naseleniye-poselka-v-Syrdarinskoy-oblasti.html

Никто из местных жителей в результате затопления не пострадал. В эти часы специалисты оценивают масштаб нанесенного ущерба.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Сегодня ранним утром дамба на Сардобинском водохранилище дала течь, часть населения была эвакуирована силами МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

"1 мая в 5.55 утра произошла утечка в дамбе водохранилища. В результате вода попала в поселок Кургантепа в Сардобинском районе", – говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Никто из местных жителей в результате затопления не пострадал. В эти часы специалисты оценивают масштаб нанесенного ущерба. Эвакуация населения из близлежащих к водохранилищу районов продолжается в связи с угрозой наводнения. Сельчан перевозят в махаллю "Бирлик", которая находится на безопасном расстоянии от водохранилища.

Ситуация находится под контролем спасателей.

Теги:
Узбекистан, население, эвакуация, МЧС, Сырдарьинская область, наводнение, затопление



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