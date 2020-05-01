Президент прибыл на место прорыва дамбы в Сырдарьинкой области

Министерством по чрезвычайным ситуациям и другими структурами принимаются оперативные меры по устранению ЧС, в том числе, идет эвакуация жителей близлежащих сел.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. После произошедшего рано утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области и затопления части близлежащих территорий, президент Мирзиёев прибыл на место происшествия, сообщили в пресс-службе главы республики.

В настоящее время Министерством по чрезвычайным ситуациям и другими структурами принимаются оперативные меры по устранению ЧС, в том числе, идет эвакуация жителей близлежащих сел.

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 4 Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища

По уточненным данным МЧС, более 11,5 тысяч жителей эвакуированы в безопасную местность. Вода в основном нанесла ущерб посевным площадям.

На месте скоординированы действия по организации эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Задействованы 430 человек личного состава УЧС Сырдарьинской области и 5 единиц автотехники, 120 человек личного состава УЧС Джизакской области и 6 единиц автотехники, 60 человек личного состава от Мвбркм, 6 единиц автотехники, 276 человек личного состава Нацгвардии.

Также были задействованы 43 автомобиля и личный состав региональных служб УЧС. Информации о пострадавших и погибших не поступало.