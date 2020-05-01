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Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища

Президент прибыл на место прорыва дамбы в Сырдарьинкой области

Пресс-служба президента Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200501/14041125/Prezident-pribyl-na-mesto-proryva-damby-v-Syrdarinkoy-oblasti.html

Министерством по чрезвычайным ситуациям и другими структурами принимаются оперативные меры по устранению ЧС, в том числе, идет эвакуация жителей близлежащих сел.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. После произошедшего рано утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области и затопления части близлежащих территорий, президент Мирзиёев прибыл на место происшествия, сообщили в пресс-службе главы республики.

В настоящее время Министерством по чрезвычайным ситуациям и другими структурами принимаются оперативные меры по устранению ЧС, в том числе, идет эвакуация жителей близлежащих сел.

  • Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
    Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
    Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
    Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
    Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область для ознакомления с последствиями произошедшего сегодня утром прорыва дамбы Сардобинского водохранилища

По уточненным данным МЧС, более 11,5 тысяч жителей эвакуированы в безопасную местность. Вода в основном нанесла ущерб посевным площадям.

На месте скоординированы действия по организации эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Задействованы 430 человек личного состава УЧС Сырдарьинской области и 5 единиц автотехники, 120 человек личного состава УЧС Джизакской области и 6 единиц автотехники, 60 человек личного состава от Мвбркм, 6 единиц автотехники, 276 человек личного состава Нацгвардии.

Также были задействованы 43 автомобиля и личный состав региональных служб УЧС. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Теги:
Сырдарьинская область, затопление, наводнение, МЧС Узбекистана, МЧС



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