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Почти 60 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарье

Почти 60 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарье

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Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200502/14042830/Pochti-60-chelovek-postradali-ot-proryva-damby-na-vodokhranilische-v-Syrdare.html

На данный момент известно о том, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Почти 60 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы на водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба МЧС.

"Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях. Медосмотр был проведен для 17,3 тысяч человек", - говорится в сообщении.

На данный момент известно о том, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями.

Спасатели МЧС остановили утечку воды из водохранилища в Сырдарье >>

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на месте ЧС лично контролирует ликвидацию последствий затопления.

Напомним, Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.

Теги:
Происшествие, эвакуация, затопление, наводнение, Узбекистан, Узбекистан, Сырдарьинская область, Сырдарья



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