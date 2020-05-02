Почти 60 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарье

На данный момент известно о том, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Почти 60 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы на водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба МЧС.

"Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях. Медосмотр был проведен для 17,3 тысяч человек", - говорится в сообщении.

На данный момент известно о том, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями.

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Напомним, Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.