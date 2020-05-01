Спасатели МЧС остановили утечку воды из водохранилища в Сырдарье

Чтобы смягчить последствия наводнений, потоки воды были направлены в канал Абай и в озеро Арнасай в Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Утечка воды из Сардобинского водохранилища прекращена. Правительственная комиссия продолжает реализацию мероприятий по ликвидации последствий наводнения и созданию необходимых условий для эвакуируемых, сообщили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что отток воды из Сардобинского водохранилища уменьшился. Чтобы смягчить последствия наводнений, потоки воды были направлены в канал Абай, который проходит через район Акалтин, и направлены в озеро Арнасай в Джизакской области.

Сегодня утром глава государства отправился на место происшествия. Более 11,5 тысяч жителей эвакуированы в безопасную местность. Вода в основном нанесла ущерб посевным площадям.

На месте скоординированы действия по организации эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.