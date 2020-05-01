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Спасатели МЧС остановили утечку воды из водохранилища в Сырдарье

МЧС
Происшествия
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42910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200501/14042052/Spasateli-MChS-ostanovili-utechku-vody-iz-vodokhranilischa-v-Syrdare.html

Чтобы смягчить последствия наводнений, потоки воды были направлены в канал Абай и в озеро Арнасай в Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Утечка воды из Сардобинского водохранилища прекращена. Правительственная комиссия продолжает реализацию мероприятий по ликвидации последствий наводнения и созданию необходимых условий для эвакуируемых, сообщили в МЧС.

Милиция
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Из-за угрозы наводнения эвакуировали население поселка в Сырдарьинской области

В ведомстве сообщили, что отток воды из Сардобинского водохранилища уменьшился. Чтобы смягчить последствия наводнений, потоки воды были направлены в канал Абай, который проходит через район Акалтин, и направлены в озеро Арнасай в Джизакской области.

Сегодня утром глава государства отправился на место происшествия. Более 11,5 тысяч жителей эвакуированы в безопасную местность. Вода в основном нанесла ущерб посевным площадям.

На месте скоординированы действия по организации эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Теги:
эвакуация, затопление, наводнение, Сырдарьинская область, Узбекистан, МЧС Узбекистана



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