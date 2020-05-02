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Почти 60 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарье

Спасатели сняли 20 человек с крыш домов и деревьев после потопа в Сырдарье

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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (9)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200502/14045415/Spasateli-snyali-20-chelovek-s-krysh-domov-i-derevev-posle-potopa-v-Syrdare.html

Во время осмотра затопленных территорий спасатели обнаруживают людей, которые во время потопа успели взобраться на деревья, крыши построек и возвышенности.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Спасатели в Узбекистане смогли снять с крыш домов и деревьев 20 человек, которые не смогли покинуть зону затопления в Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба МЧС страны.

На данный момент сотрудники МЧС совместно с представителями МВД и Национальной гвардии проводят активную фазу поисково-спасательных работ.

"Во время осмотра затопленных территорий спасатели обнаруживают людей, которые во время потопа успели взобраться на деревья, крыши построек и возвышенности. К этому часу уже спасены 20 человек. Информация о гибели людей пока не поступала", - говорится в сообщении.

На моторных лодках пострадавших эвакуируют на безопасные территории, где спасенным оказывают медицинскую и психологическую помощь, уточняет ведомство.

По данным пресс-службы, МЧС начало работы по возведению палаточного лагеря в Сырдарьинской области на более тысячу мест для лиц из зоны затопления.

"Со всех регионов Узбекистана пребывают колоны с гуманитарным грузом, предназначенные людям, эвакуированным из зоны стихийного бедствия. В составе грузов продукты питания, одежда, медикаменты, средств личной гигиены", - добавили в МЧС.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Сырдарьинской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Не могли остаться в стороне: ташкентцы отправили в Сырдарью продукты и вещи

Напомним, 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы на водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области.

Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Почти 60 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарье >>

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на месте ЧС лично контролирует ликвидацию последствий затопления.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (9)
Теги:
Происшествие, вода, наводнение, Сырдарьинская область, Сырдарья, Узбекистан, Узбекистан



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