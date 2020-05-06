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Показатели сейсмографа во время землетрясения

Жители Узбекистана ощутили подземные толчки

МЧС Узбекисана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200506/14066600/Zhiteli-Uzbekistana-oschutili-podzemnye-tolchki.html

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Расстояние от Ташкента 431 км в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил, что 6 мая в 15.51 по ташкентскому времени (13.51 по мск) произошло землетрясение в пограничной области между Китаем и Кыргызстаном. 

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Расстояние от Ташкента 431 км в юго-восточном направлении. Жители некоторых городов республики также ощутили движение земной коры. 

Архивные кадры последствий ташкентского землетрясения 1966 года
© Sputnik / Георгий Зельма/ видеокадры "Узархив"
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В Намангане и Фергане сила подземных толчков составила 2 балла, в Андижане - 3 балла.

Напомним, утром 17 апреля узбекистанцы также ощутили землетрясение. 

Расстояние от Ташкента 214 км в юго-восточном направлении.

Наманган: 7 км, 5 баллов.

Андижан: 57 км, 3 балла.

Фергана: 71 км, 3 балла.

Теги:
землетрясение, Кыргызстан, Китай, Узбекистан



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