Названы имена погибших узбекистанцев при пожаре в Подмосковье

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Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости" Глава государства посетил Парк Победы, созданный в столице в честь этой славной даты, и возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости". 437

В Ташкенте открывается Британский университет менеджмента Обучение в университете осуществляется на основе существующих форм обучения в Узбекистане, а также на платно-контрактной основе на английском языке. 84