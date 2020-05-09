Названы имена погибших узбекистанцев при пожаре в Подмосковье

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших в частном доме в Раменском районе Подмосковья.
Среди них:
1. Гульмира Сатторова, 38 лет
2. Замира Сатторова, 44 года
3. Комила Буриева, 30 лет
4. Сафарбой Абдиманнонов, 24 года
5. Истам Сафаров, 41 год
6. Достоин Бобокулов, 22 года
Напомним, рано утром 5 мая в населенном пункте Дурниха Московской области огонь уничтожил жилой дом. Общая площадь возгорания — 96 квадратных метров, огонь был ликвидирован в 10.23.
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К ликвидации возгорания привлеклись 36 человек и 11 единиц техники.