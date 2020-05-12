Автомобиль и мотороллер столкнулись лоб в лоб в Сурхандарье

В результате аварии водитель мотороллера от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. В Сурхандарьинской области автомобиль Lacetti, выехав на встречную полосу, столкнулся с мотороллером, сообщают в МВД.

"11 мая 2020 года примерно в 16.30 водитель автомобиля марки Lacetti 36-летний А. Р., управляя автомобилем по 6 километру автомобильной дороги 4К 592, пролегающей по территории махалли Оккамар Шурчинского района, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с мотороллером под управлением 38-летнего К. А", - говорится в информации.

В результате столкновения К. А. от полученных телесных повреждений скончался на месте события.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Шурчинского района возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МВД убедительно просят людей соблюдать действующие правила дорожного движения.